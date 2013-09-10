Нужно поработать с шаблоном сайта joomla

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки123 просмотра
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нужно поработать с шаблоном сайта joomla, а именно слайд шоу занимает место, с публикации снимается но страница вверх не поднимается. Нужно верстать

Joomla
10 лет назад
Igorek001
Игорь 
35 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
k1on
Стас 
35 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$3
1 день
Отличный специалист, будем в дальнейшем обращаться....Всем рекомендую
Все ок, спасибо!
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