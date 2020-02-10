Нужно реализовать правки по сайту CMS Bitrix

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка161 просмотр
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Нужно реализовать правки по сайту CMS Bitrix https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fRYUDyxbgShKCa-DgSwMLpV2Nj9zvN-jVqundSbjbeQ/edit#gid=2027757432

Тут задание 

http://shop.art-performance.com/

4 года назад
Able2Know
Антон 
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
день назад