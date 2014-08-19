Нужно создать сайт

Добрый день

Есть уже утвержденный дизайн всех страниц сайта. Необходимо порезать и прикрутить к CMS Drupal, либо CMS WordPress - укажите в заявке.

CSS подсветки элементов кнопок и т.д. на свое усмотрение (чтобы было красиво).

Контент нужно будет перенести из Фотошоп файла или Word.

Нужен адекватный и ответственный исполнитель.

Просьба не пишите в личку.

Стоимость и сроки указывайте в заявке.

Исходники будут высланы выбранному исполнителю.