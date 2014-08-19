Здравствуйте! Нужен человек который разбирается в Drupal Commerce для создания страницы каталога плюс страница одного товара. На странице каталог фильтры. Верстку делать не нужно, Только все вывести, связи с таксономией уже есть. Нужно сделать в ...
Нужно создать сайт
Добрый день
Есть уже утвержденный дизайн всех страниц сайта. Необходимо порезать и прикрутить к CMS Drupal, либо CMS WordPress - укажите в заявке.
CSS подсветки элементов кнопок и т.д. на свое усмотрение (чтобы было красиво).
Контент нужно будет перенести из Фотошоп файла или Word.
Нужен адекватный и ответственный исполнитель.
Просьба не пишите в личку.
Стоимость и сроки указывайте в заявке.
Исходники будут высланы выбранному исполнителю.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $10
Перенести все материалы из http://likm.ru/fashion На сайт likf.ru. Желательно так же создать 2 рубрики. и сделать похожую главную страницу.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт11 лет назад
Имеется одностраничный сайт (лендинг). Необходимо натянуть исходный дизайн на CMS Joomla, сделав небольшие доработки Пример сайта - бурение5.рфСистемы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется разработчик на WP на четырехчасовой рабочий день 5/7 удаленно. Знание: - php - css - html 5 - xml (желательно) Умения: - разработка сайтов визиток ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Надо перенести сайт на другой движок или самопис, сейчас вордпресс. Нужно сделать так. чтобы пользователи, зарегистрировавшись на сайте могли сам добавлять статьи, но публиковаться они должны после нашей проверки. А за свою ...Системы управления (CMS)13 заявокЗакрыт11 лет назад
Когда уже переходишь в корзину, а точнее в оформление заказа - отсутствуют варианты выбора доставки(центральная колонка http://trevira.ua/index.php?route=checkout/simplecheckout) - Задание: установить три варианта доставки: Самовывоз =0 грн. Услугой "Новая почта" ...Завершен11 лет назад
Всем добрый день. Некорректно работает многоязычность. Задача - понять в чем вопрос и исправить. Цены и сроки предлагайте.Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $28
Здравствуйте. Нужно готовую верстку на вордпресс положить. Цена вопроса 1000 рублей.Завершен11 лет назад
- $5
Имеется сайт на wordpress. На главной странице отображается статичный контент и внизу 2 последние новости. При добавлении новой страницы через админку, ее содержимое отображается там, где должны быть последние новости, а статичный контент остается прежним. ...Завершен11 лет назад
Добрый день, идет постоянная перезапись .htacess, в корне сайте vipgamak.ru 1. Стоит совершенно чистый Wordpress 2. Замена происходит даже при закрытом доступе по FTP 3. Крон в админки ...Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт11 лет назад