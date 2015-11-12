Обновить CMS Joomla + добавить пару модулей + адаптивная верстка сайта

Требуется специалист по настройке CMS NetCat, а именно решение проблемы с кодировкой и кэшированием. При заходе в админку (на этапе авторизации), сразу возникаю проблемы с кодировкой. При изменении страницы происходит какое-то кэширование, и при повторном изменении страницы в редакторе ...