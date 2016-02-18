сейчас сайт на Фреймворке UI По всем вопроса пишем в Оплата - 20 000р (обсуждаемо) (по всем вопросам пишем ) 1. техническая часть ...
Обновить магазин с OpenCart 1.5.6.4 до OpenCart 2.1
Обновить магазин с OpenCart 1.5.6.4 до OpenCart 2.1
Сам магазин Zitteninjetuin . nl
Сроки, стоимость?
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