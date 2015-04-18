Обновить сайт на Joomla

$60
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен4 заявки210 просмотров

Надо обновить и вычистить сайт на Joomla - www.preschool-center.ru. (чистка сайта от ненужных компонентов и мусора, переход с версии 2.5 на 3, вся имеющая информация и пользовательские аккаунты должны быть сохранены)

- установить чистую joomla последней версии (т.е. не просто накатить обновление на имеющуюся версию (тем более что это не выйдет), а именно установить начисто и пошагово все перенести)

- перенести информацию (основное это БД пользователей, социальная сеть и блоги JoomSocial+EasyBlog , самих статей там немного)

- установить минимальный набор необходимых расширений для текущей функциональности

- использовать стандартный шаблон (но с корректным размещением (т.е. видимостью) доступностью информационных материалов и модулей) и отказаться от каких то плагинов и фреймворков завязанных на используемый на данный момент шаблон (gantary вычистить).

- заливка и настройка обновлённого сайта на хостинг

Joomla
10 лет назад
gerkush
46 лет
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

whitemirror70
Роман 
54 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$60
7 дней
Спасибо Роману, за качественно выполненную работу по сложному обновлению и миграции данных с Joomla 2.5 на Joomla 3. Работы была действительно непростой, и включала в себя миграцию данных блогов и социальной сети (более 1 Gb на JoomSocial и EasyBlog). Во время всего задания всегда был на связи, в общении приятен и адекватен. Всем рекомендую!
Благодарю Георгия за сотрудничество, за четкость в постановке задач, за адекватность, гибкость и ответственность в выполнении финансовых обязательств как заказчика

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whitemirror70
Роман 
54 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад