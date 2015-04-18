Обновить сайт на Joomla

Надо обновить и вычистить сайт на Joomla - www.preschool-center.ru. (чистка сайта от ненужных компонентов и мусора, переход с версии 2.5 на 3, вся имеющая информация и пользовательские аккаунты должны быть сохранены)

- установить чистую joomla последней версии (т.е. не просто накатить обновление на имеющуюся версию (тем более что это не выйдет), а именно установить начисто и пошагово все перенести)

- перенести информацию (основное это БД пользователей, социальная сеть и блоги JoomSocial+EasyBlog , самих статей там немного)

- установить минимальный набор необходимых расширений для текущей функциональности

- использовать стандартный шаблон (но с корректным размещением (т.е. видимостью) доступностью информационных материалов и модулей) и отказаться от каких то плагинов и фреймворков завязанных на используемый на данный момент шаблон (gantary вычистить).

- заливка и настройка обновлённого сайта на хостинг