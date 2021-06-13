Обновить сайт с Prestashop 1.6.1.5 до 1.7

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки2752 просмотра

Всем привет!

Нужно обновить сайт с Prestashop 1.6.1.5 до 1.7.

С сохранением товаров, заказов, производителей и т.д.

Готов выслушать ваши предложения :)

PrestaShop
4 года назад
antonylevitsky
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