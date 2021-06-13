Ищу программиста, который подправит шаблон, есть макет сайта. Так же нужно починить слайдеры и настроить формы. Подробности в личном общении.
Обновить сайт с Prestashop 1.6.1.5 до 1.7
Всем привет!
Нужно обновить сайт с Prestashop 1.6.1.5 до 1.7.
С сохранением товаров, заказов, производителей и т.д.
Готов выслушать ваши предложения :)
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