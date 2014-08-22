Обновить версию 1С-Битрикс и создать шаблон

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки184 просмотра

Требуется выполнить следующие работы с CMS 1C-Битрикс:

1. Обновить 1С-Битрикс, перед этим консультация как установить/продлить лицензию. После обновления лицензии, обновить саму систему.

2. Создать шаблон для 1С-Битрикс на основе адаптивной верстки.

Также учесть следующие пункты:

— слайдера (слайдер делается из любого инфомрационного материла, или же модуль слайдер который можно указать фото, текст и ссылку)

— выпадающее меню

— сборник последних новостей и контента последнего опубликованного на сайте

— фото и видео галерея и превью на главной.

ВНИМАНИЕ! Сайт 3-х язычный это тоже надо учесть.

Прошу указать стоимость этих работ и возможные сроки.

11 лет назад
kairzhan79
45 лет
17 лет в сервисе
Был
18 дней назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка трех сайтов на DataLife Engine

    $120

    требуеться опытный исполнитель по цмс дле и в вестке и програмираванию на дле от вас требуется : 1.сайт первый даработка шаблона ДЛЕ от sanderart студио. нужно загрузит демо контент(новости,видео) ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Внести ряд правок на сайт (Joomla)

    Здравствуйте! У меня есть небольшие правки на сайт, который стоит на Joomla. Самая ключевая задача - поставить хороший аккуратный слайдер с закругленными краями. Возможно, другой, чуточку меньше, но аккуратный и красивый. ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Настройка WP-сайта

    $7

    Сайт likf.ru. Добавить пагинацию, кнопки в статье Поделиться Кнопки соц сетей оставить пока 3 твитер фейсбук вконтакте Цвет меню изменить на зеленый Создать 4 пунктв меню: Главная, Новости, Портфолио, О Нас ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Создание крупного сервиса

    $4000

    Требуется граммотный программист или группа разработчиков, для создания крупного сервиса. Бюджет около $4000, на фреймворке. Все подробности при личном общении в скайпе (голосом). Техническое задание, прототип, дизайн и верстка уже ...

    Системы управления (CMS)17 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист на друпал

    Нужен программист на друпал для правок по сайту. В перспективе постоянное сотрудничество по другим проектам на различных ЦМС оставляем свой скайп или аську. там я вам расскажу подробнее, ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Drupal 7 коррекция работы сайта

    Требуется исправить работу загрузки изображений на сайте http://reality.rusbg.info/ 1. Регистрация 2. Войдите в аккаунт 3. Добавьте объявление. 4. Выбираем файл изображения. 5. Нажимаем "загрузить изображение" 6. ...

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Форма регистрации на сайте

    $70

    Тематика сайта – переводы песен Нужна форма регистрации с профайлом пользователя, в котором будет следующее: - фото автора - информация об авторе - возможность отправить сообщение другому пользователю - возможность ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад