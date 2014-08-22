Обновить версию 1С-Битрикс и создать шаблон

Требуется выполнить следующие работы с CMS 1C-Битрикс:

1. Обновить 1С-Битрикс, перед этим консультация как установить/продлить лицензию. После обновления лицензии, обновить саму систему.

2. Создать шаблон для 1С-Битрикс на основе адаптивной верстки.

Также учесть следующие пункты:

— слайдера (слайдер делается из любого инфомрационного материла, или же модуль слайдер который можно указать фото, текст и ссылку)

— выпадающее меню

— сборник последних новостей и контента последнего опубликованного на сайте

— фото и видео галерея и превью на главной.

ВНИМАНИЕ! Сайт 3-х язычный это тоже надо учесть.

Прошу указать стоимость этих работ и возможные сроки.