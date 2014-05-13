Обновить Wordpress

Системы управления (CMS)Завершен6 заявок198 просмотров
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увеличил timel_limit - сейчас сайт вообще перестал открываться, необходимо починить.

WordPress
10 лет назад
AntonW
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
vadikeq
Вадим 
32 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
20 дней назад
10 лет назад
$10
1 день
Сделал работу на 100%. Рекомендую!
Все отлично. Приятный и адекватный заказчик. Оплата по факту., всем рекомендую сотрудничать.. Спасибо..