Обновить Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок145 просмотров

Есть блог на старом Вордпрессе.

Необходимо обновить его до последней версии, добавить несколько плагинов (AllinSEO, а также самые

необходимые что обычно ставятся в текущих реалиях СЕО и в целом) + нужно

перевести блог на HTTPS и настроить Вордпресс.

Жду ваших предложений по стоимости.

По срокам по идее это несколько часов, не более.

WordPress
8 лет назад
NeedYourHelp
Андрей 
43 года
16 лет в сервисе
Был
2 дня назад

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Нет заявок фрилансеров