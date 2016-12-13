Обновить Wordpress

Есть блог на старом Вордпрессе.

Необходимо обновить его до последней версии, добавить несколько плагинов (AllinSEO, а также самые

необходимые что обычно ставятся в текущих реалиях СЕО и в целом) + нужно

перевести блог на HTTPS и настроить Вордпресс.

Жду ваших предложений по стоимости.

По срокам по идее это несколько часов, не более.