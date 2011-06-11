Обновление Джумла

Есть 1 psd макет, типовой для всех страниц сайта. Есть ТЗ. Нужно сверстать, зашаблонить и привязать к Джумле 1.5 (настройка страниц) Всё стандартно. Работу проделать на вашем хосте, показать результат. После этого я провожу оплату, и вы переносите ...