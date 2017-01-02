Обновление WebAsyst, установление и оптимизация новой темы дизайна

Есть покупной шаблон http://demo.aggressivemotions.com/sanfrancisco/modern/ В правом углу пункт "Trending", при наведении на который появляются записи. Надо переопределить, чтобы показывались определенные Страницы по ID. В настройках шаблона есть пункт Excluded ID. Надо сделать ...