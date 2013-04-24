Одеть готовую верстку bootstrap на WordPress

Суть задачи: необходимо сверстанные макеты на bootstrap натянуть на Wordpress и плагин wp-e-commerce 3.8.9.5

Натянуть готовую верстку (макеты bootstrap - http://wbpreview.com/previews/WB00223R0/index.html ) на WordPress 3.5.1

Страницы которые нужно одеть:

1. Главная страница.

2. Страница - http://wbpreview.com/previews/WB00223R0/two-column.html

3. Контакты - http://wbpreview.com/previews/WB00223R0/contact.html

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4. Categories - http://wbpreview.com/previews/WB00223R0/category.html

5. Список товаров - http://wbpreview.com/previews/WB00223R0/listings.html

6. Карточка товара - http://wbpreview.com/previews/WB00223R0/product.html

- Должно работать добавление в корзину.

- Описание должно быть во вкладке.

- Add to Wish List - не нужно.

- Add to Compare - не нужно.

- 0 reviews | Write a review не нужно.

7. Shopping Cart - http://wbpreview.com/previews/WB00223R0/cart.html

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8. Подключить поиск (товары, страницы, посты) и вывод страниц с результатами поиска. Результаты поиска сделать как вот здесь - http://wbpreview.com/previews/WB00223R0/listings.html

9. Сделать так, чтобы выпадающее меню (горизонтальное) которое выходит за границы сайта справа, открывалось влево.

10. Для вертикального меню слева сделать так, чтобы при нажатии на категорию, эта категория подсвечивалась цветом и открывалось подменю категорий, если таковое имеется.

11. Постраничная навигация с использованием плагина - WP-PageNavi.

12. Footer - вывести в виде подключенного меню wp_nav_menu. В меню просто добавить страницы, чтобы видеть как это будет выглядеть.

13. В шапке сделать вывод количество товара в корзине.

14. Подключить плагин RusToLat, для правильного вывода ЧПУ

Требования к исполнителю:

2. Хорошее знание создания тем на WordPress, PHP, CSS, java script.

3. Знание CSS framework - bootstrap (на его основе сверстаны макеты).

4. Наличие Skype

Оплата после принятие работы.