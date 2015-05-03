задание следующие по ремонту и доработке портала 1- перестали устанавливаться расширения через админ ку просто не работает кнопка 2-не загружается фото вілетает белая пустая страница 3-установить соціальній замок https://plus-plus.net/generator/ скачивание контента за ...
Оформление заказа на одной странице для virtuemart 1.1.8
Для связки Joomla 1.5 + Virtuemaat 1.1.8 – необходимо сделать оформление заказа на одной странице.
Заявки фрилансеров
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