Оформление заказа на одной странице для virtuemart 1.1.8

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки124 просмотра

Для связки Joomla 1.5 + Virtuemaat 1.1.8 – необходимо сделать оформление заказа на одной странице.

Joomla
10 лет назад
ivanko85
Иван 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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