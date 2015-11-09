OpenCart + ЧПУ (высокий опыт с опенкартом)

$15
Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок168 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно правильно настроить ЧПУ и автогенерацию ЧПУ ссылок для новых товаров и категорий.

А так же автоматический 301 редирект со старых на новые.

Желателен высокий опыт работы с опенкартом.

Сайт madagaskar.kiev.ua

OpenCart
8 лет назад
san-virtuoz
Владислав 
30 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад