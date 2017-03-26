Opencart - форма авторизации

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок144 просмотра

Подправить форму авторизации (сделать модулем) + возможность регистрации через социальные сети

Смотрите прикрепленную форму.

Магазин:

Шаблон стандартный

Version 2.3.0.2

установлен vqmod

Opencart
8 лет назад
maccen
Олег 
42 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

DarkAvenger
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад
$20
1 день
Рекомендую, отзывчивый и терпеливый
Все отлично!Спасибо!

Заявки фрилансеров

DarkAvenger
35 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
8 лет назад