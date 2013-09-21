Opencart, Срочно. ТЗ есть.

$500
Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок238 просмотров
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Новое актуальное ТЗ:

https://www.dropbox.com/s/fw83ham83g5muzy/TZ_betrend_23_october.rtf

Интернет-магазин на Opencart.

Можно через безопасную сделку

Нужно срочно приступить к работе.

Пишите:

1. Все ли ясно в ТЗ

2. Опыт работы с Opencart

3. Цены.

Можно по частям ТЗ.

4. Когда можете приступить к работе.

OpenCart
10 лет назад
Best_employer_
38 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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