OpenCart - внесение корректировок на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки143 просмотра

Необходимо внести правки на сайте в соответствии с ТЗ.

https://drive.google.com/file/d/0BxejZWKSxHaCNXBNU2twRDd3czQ/view?usp=sharing

Opencart
9 лет назад
soft35
40 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров