Требуется разработать модуль для PrestaShop 1.7+ с новым способом оплаты "Кредит от АльфаБанка". Модуль должен добавлять отдельный способ оплаты и выводить дополнительные поля для ввода данных клиента, таких как номер паспорта. Также необходимо предусмотреть выбор периода кредита на 3, 6 или 12 месяцев. Опционально — отправка данных в банк.