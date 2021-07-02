Опенкарт починить отправку писем о заказе и ошибку в оформлении заказа

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Закрыт3 заявки1828 просмотров

добрый день есть сайт -  https://pizza-sushi32.ru/

нужно:

1. ошибка заполнения поля номер телефона при оставления заказа

2. починить отправку заявки на почту адмиистратора для получения заявки на заказ

Opencart
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ostiger
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