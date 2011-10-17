Оптимизация работы сайта на Wordpress

Добрый день, есть сайт "th egoo dlife .ru" (без пробелов). Он на движке WordPress и на хостинге, рекомендованном со стороны WordPress - Bluehost.com. Включено несколько стандартных плагинов.

Проблема в следующем: сайт сильно тормозит и создает высокую нагрузку на хостинг.

В приложении лог ошибок за последнее время.

Нужно выяснить, в чем проблема, устранить проблему, чтобы ускорилась работа сайта и снизилась нагрузка на сервер.

Пишите цены, сроки.