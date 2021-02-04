Оптимизация сайта JOOMLA для просмотра на смартфоне

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки1232 просмотра
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Здравствуйте. 

Ищу человека, чоторый сможет оптимизировать и исправить ошибки которые выбивает Google Search Console для просмотра на смартфоне. Сайт сделан на JOOMLA 

Joomla
3 года назад
guest_16124465146627
3 года в сервисе
Был
3 года назад