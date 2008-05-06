Оптимизировать Joomla 1.0.15

Все что нужно - это поставить пару хаков - SEO Хак и еще OpenSef (если они уже не стоят на этой версии) и выполнить пару действий по ускорению и оптимизации работы этого движка - Joomla 1.0.15 engl

Одним словом для тех кто давно в теме работы на 20 минут.