Здравствуйте, Ищу человека который хорошо разбирается в WordPress - нужно поменять/добавить некоторые элементы дизаина саита. Работа не сложная, но опыт в wordpress нужен! готов заплатить 20-25 usd
Оптимизировать шаблон опенкарт под интернет-магазин и его продвижение
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно нужно полностью подготовить проект под интернет-магазин мебели.
А именно, провести аудит сайта, настроить ЧПУ, 301 редирект и все что необходимо для успешного продвижения.
Рабочий домен kge.kiev.ua
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