Оптимизировать шаблон опенкарт под интернет-магазин и его продвижение

Системы управления (CMS)Завершен3 заявки189 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Собственно нужно полностью подготовить проект под интернет-магазин мебели.

А именно, провести аудит сайта, настроить ЧПУ, 301 редирект и все что необходимо для успешного продвижения.

Рабочий домен kge.kiev.ua

7 лет назад
shchukin
36 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Farley2904
Ярослав 
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
7 лет назад
$30
2 дня
Все быстро сделано и даже больше. Рекомендую. Буду сотрудничать еще.
Приятно сотрудничать, отличный заказчик, рекомендую.