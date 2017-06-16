Необходимо выполнить определенную работу в системе управления сайтом MODX,просьба заинтересованных специалистов прислать заявки,я отправлю вам задачу на почту.Интересует стоимость и сроки выполнения.
Оптимизировать запроси к базе данных Drupal (Drupal commerce)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно оптимизировать запросы к базе данных (функцию local) а также запросы модуля views и facet. А также другие оптимизации для ускорение
работы сайта. Ваши советы по оптимизации загрузки сайта. Интернет
-магазин где-то 6000 товаров
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