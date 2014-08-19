Ошибка отображения страницы на сайте под Joomla

На сайте http://israelland.ru в браузере Google Chrome некорректно отображается страница сайта (не показывается фотография). Пример страницы: http://israelland.ru/ekskursii-v-israile/3-jerusalem-hristianskii.html

В Google Chrom и в любом другом браузере эта страница будет выглядеть по разному в 80% случаев (с фото и без фото).

Подробное описание ошибки в прикрепленном файле.

Соответственно, необходимо эту ошибку исправить.

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