Ошибка отображения страницы на сайте под Joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен3 заявки220 просмотров

На сайте http://israelland.ru в браузере Google Chrome некорректно отображается страница сайта (не показывается фотография). Пример страницы: http://israelland.ru/ekskursii-v-israile/3-jerusalem-hristianskii.html

В Google Chrom и в любом другом браузере эта страница будет выглядеть по разному в 80% случаев (с фото и без фото).

Подробное описание ошибки в прикрепленном файле.

Соответственно, необходимо эту ошибку исправить.

Пожалуйста, укажите стоимость и сроки.

Joomla
11 лет назад
krameral
52 года
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$10
1 день
Работа выполнена очень быстро и чётко. Большое спасибо за помощь!
Сотрудничество прошло успешно. Своевременная оплата.

Заявки фрилансеров

Reslee
Кирилл 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад