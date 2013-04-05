Передача архива сайта

$700
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок76 просмотров

Договор создается с целью безопасной передачи архива ранее выполненной работы. Архив передается в текущем состоянии.

Рабочая копия находится по адресу http://trustchanges.in-development.ru

Сделка считается завершенной после установки и проверки работоспособности архива на нашем хостинге.

Сумма договора составляет 700$

12 лет назад
pcstarter
Бешлиу 
41 год
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
16 отзывов

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Нет заявок фрилансеров