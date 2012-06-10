Переделать модуль карты сайта под DLE 9.6

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка104 просмотра

Требуется переделать модуль html карты сайта под DLE 9.6

Модуль отлично работает на 9.5, а вот с 9.6 проблемы.

От вас сроки и сумму.

DLEHTML
13 лет назад
QIWI24
48 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад
$30
1 день
Работаю не первый раз с исполнителем. Модуль переделал быстро и все качественно.
Хороший заказчик...

Заявки фрилансеров

gremwiz
Лев 
34 года
13 лет в сервисе
Был
9 лет назад
13 лет назад