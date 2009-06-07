Переехать с Netcat на Modx или на рure-code

Имеется готовый сайт, работающий в данный момент под управлением демо версии Netcat 2

Необходимо переехать на другую cms, например modx(можно битрикс или друпал). Или (!), что хотелось бы больше всего переверстать все на голый код. так чтобы все скрипты (они очень важны) работали как и прежде. страниц около 20 шт, но они не емкие и однообразные.

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