Переезд домена

Состав задач 1. На страницах материалов стоит слайдер. нужно поставить вотермарк, чтобы автоматом отображался на всех фото во всех слайдерах, в т.ч. при добавлении новых фото. 2. Вывести на главную стр. анонсы (превью + анонс текста) по ...