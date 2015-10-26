Переезд домена

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка104 просмотра
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Задача : изменть имя домена.

1) меняем из ххх.com на ууу.com (имена куплены)

2) Включите основной доменное имя ууу.com на Host Gator

3) Сделать аудить всех входящих ссылок и установка 301 перенаправления

4) сохранить структуру URL

5) Обяснить гуглу что сайт переехал,  Google webmaster tools -  "Change of Address".

6.) Добавить 301 инструкций в файле htaccess.txt

7) Резервное копирование на vaultpress.com

Может еще что нужно для правильного переноса и работы сайта....

8 лет назад
avn
40 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад