Переезд домена

Требуются доработки по сайту. Подробнее см. приложенный файл. Отклик прошу сразу писать с предложением конкретной цены. Сайт: aztours.ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача : изменть имя домена.
1) меняем из ххх.com на ууу.com (имена куплены)
2) Включите основной доменное имя ууу.com на Host Gator
3) Сделать аудить всех входящих ссылок и установка 301 перенаправления
4) сохранить структуру URL
5) Обяснить гуглу что сайт переехал, Google webmaster tools - "Change of Address".
6.) Добавить 301 инструкций в файле htaccess.txt
7) Резервное копирование на vaultpress.com
Может еще что нужно для правильного переноса и работы сайта....
- Похожие заказы
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Требуется сделать сайт на Joomla + шаблон. Размер сайта - 5 страниц , наполнить информацией .Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется: Вынести скрипты в отдельный файл. Настроить вывод метатегов под требование СЕО. Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется перевести сайт. Скидывайте свои заявки с указанием цены и сроков.Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется натяжка готовой верстки на WP 5 страниц: - главная в виде лендинга - страница фотографий - страница списка новостей - страница отдельной новости - страница о компании Работа срочная верстка будет завершена в понедельник- вторник, нужен человек который сможет оперативно ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
Необходимо сделать асинхронную загрузку кнопок соцсетей - поделиться ВК и тд, а также счетчиков и баннеров на сайте на wp.Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо изменить структуру и (возможно) сменить шаблон у существующего сайта на ВП: добавить разделы, субдомены, улучшить юзабилити, прикрепить форму подписки, установить (сменить) необходимые плагины, и так далее. Сайт на англ. яз, новости и статьи. Цены и ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Небольшие правки на сайте Wordpress. Нужно создать блок подбора записей по нескольким категориям, и ещё несколько мелких правок...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт8 лет назад
Состав задач 1. На страницах материалов стоит слайдер. нужно поставить вотермарк, чтобы автоматом отображался на всех фото во всех слайдерах, в т.ч. при добавлении новых фото. 2. Вывести на главную стр. анонсы (превью + анонс текста) по ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $250
Разработка сайта на Вордпресс на шаблоне Avada. За исключением нескольких пользовательских фичеров функционал сайта не выходит за рамки функционала шаблона. ТЗ, макеты дизайна и wireframes будут высланы подходящим кандидатам.Системы управления (CMS)14 заявокЗакрыт8 лет назад