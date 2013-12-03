Перекинуть сайт на новый хост

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка109 просмотров

Требуется перенести сайт на новый хостинг

11 лет назад
farmaceft
38 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
11 лет назад
$10
1 день
В течении короткого времени перекинул сайт на новый домен. Сотрудничеством доволен.
Отличный заказчик! Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

web_serg
Сергей 
37 лет
12 лет в сервисе
Был
21 час назад
11 лет назад