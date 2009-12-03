Перенести 3 сайта и магазин на нормальную CMS

Системы управления (CMS)Завершен19 заявок337 просмотров
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Есть 3 сайта компании и один магазин на джумле

заказывали пол года назад когда еще не знали что такое хостинг за 5$ и джумла

ваша задача:

- подобрать оптимальный хостинг (что бы работало без тормозов)

- перенести все на нормальную удобную CMS

- оптимизировать все сайты под поисковые системы

- для сайтов добавить английскую версию (все тексты переведены)

- возможность админить все сайты с одной админки

оплата - безнал

цену указывавайте полность - хостинг на год, стоимость cms, ваша работа

14 лет назад
mihakievcompany
Михаил 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
achilless
37 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
14 лет назад
$1500
7 дней
Отзыв недоступен.
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