Перенести 3 сайта и магазин на нормальную CMS

Есть 3 сайта компании и один магазин на джумле

заказывали пол года назад когда еще не знали что такое хостинг за 5$ и джумла

ваша задача:

- подобрать оптимальный хостинг (что бы работало без тормозов)

- перенести все на нормальную удобную CMS

- оптимизировать все сайты под поисковые системы

- для сайтов добавить английскую версию (все тексты переведены)

- возможность админить все сайты с одной админки

оплата - безнал

цену указывавайте полность - хостинг на год, стоимость cms, ваша работа