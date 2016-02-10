Перенести функционал на WordPress

Имеется проект, хочется перенести функционал построенный на php+яндекс карты со страницы http://www.magnumoil.ru/azs на движок вордпресс один в один, возможны мелкие правки. Исходники предоставлю.

Задачи

Финальный эксель файл как он должен выглядеть, из твоих ответов делаю предположение. Файл Allowed_TO_for_1118.xlsx . То есть данные должны парситься с эксель (если добавляем новый) и добавляться в бд недостающие записи. БД есть с данными. Столбцы: – Страна – Регион – Адрес – Название – Мойка – Газ – ДТ – А-80 – Аи-92 – Аи-95 – Аи-98

Фильтры добавляем на карту

– На одной карте выводить: Только карта 1 / только карта 2 (для каждой карты должен быть свой url) – Фильтр по типу топлива – Фильтр по региону – Искать по названию АЗС – Условные обозначения – Цена – диапазоны цен или цена от (цены будут актуальны только для карты 2) Названия для карты делаем "буквенные", там где есть цены Карта "Онлайн", там где нет Карта "Оффлайн".

Карта "Онлайн" - здесь данные будут приходить по API код реализованный имеется. Карта "Оффлайн" - это карта, которая будет строиться на основе Allowed_TO_for_1118.xlsx

Исходники имеются и кода тоже с запросами нужно их подправить, предоставлю всё.

Работаю, без предоплаты можете реализованную работу показать на вашем хостинге, после проверки что всё так, произвожу оплату и вы передаёте исходники.

Срок реализации 7 дней, тот кто хорошо разбирается в чужом коде несколько часов думаю. Рассматриваю исполнителей с хорошими отзывами, без отзывов не рассматриваю. С меня не только оплата, но и хороший жирный мясистый отзыв!