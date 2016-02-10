Нужно внести правки в проект подробнее в личку.
Перенести функционал на WordPress
Имеется проект, хочется перенести функционал построенный на php+яндекс карты со страницы http://www.magnumoil.ru/azs на движок вордпресс один в один, возможны мелкие правки. Исходники предоставлю.
Задачи
- Финальный эксель файл как он должен выглядеть, из твоих ответов делаю предположение. Файл Allowed_TO_for_1118.xlsx . То есть данные должны парситься с эксель (если добавляем новый) и добавляться в бд недостающие записи. БД есть с данными.
Столбцы:
– Страна
– Регион
– Адрес
– Название
– Мойка
– Газ
– ДТ
– А-80
– Аи-92
– Аи-95
– Аи-98
- Фильтры добавляем на карту
- Названия для карты делаем "буквенные", там где есть цены Карта "Онлайн", там где нет Карта "Оффлайн".
- Карта "Онлайн" - здесь данные будут приходить по API код реализованный имеется. Карта "Оффлайн" - это карта, которая будет строиться на основе Allowed_TO_for_1118.xlsx
– На одной карте выводить: Только карта 1 / только карта 2 (для каждой карты должен быть свой url)
– Фильтр по типу топлива
– Фильтр по региону
– Искать по названию АЗС
– Условные обозначения
– Цена – диапазоны цен или цена от (цены будут актуальны только для карты 2)
Работаю, без предоплаты можете реализованную работу показать на вашем хостинге, после проверки что всё так, произвожу оплату и вы передаёте исходники.
Срок реализации 7 дней, тот кто хорошо разбирается в чужом коде несколько часов думаю. Рассматриваю исполнителей с хорошими отзывами, без отзывов не рассматриваю. С меня не только оплата, но и хороший жирный мясистый отзыв!
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