Перенести функционал на WordPress

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Закрыт2 заявки204 просмотра

Имеется проект, хочется перенести функционал построенный на php+яндекс карты со страницы http://www.magnumoil.ru/azs на движок вордпресс один в один, возможны мелкие правки. Исходники предоставлю.

Задачи 

  • Финальный эксель файл как он должен выглядеть, из твоих ответов делаю предположение. Файл Allowed_TO_for_1118.xlsx . То есть данные должны парситься с эксель (если добавляем новый) и добавляться в бд недостающие записи. БД есть с данными.

    Столбцы:

    – Страна

    – Регион

    – Адрес

    – Название

    – Мойка

    – Газ

    – ДТ

    – А-80

    – Аи-92

    – Аи-95

    – Аи-98

  • Фильтры добавляем на карту

    • – На одной карте выводить: Только карта 1 / только карта 2 (для каждой карты должен быть свой url)

    – Фильтр по типу топлива

    – Фильтр по региону

    – Искать по названию АЗС

    – Условные обозначения

    – Цена – диапазоны цен или цена от (цены будут актуальны только для карты 2)

  • Названия для карты делаем "буквенные", там где есть цены Карта "Онлайн", там где нет Карта "Оффлайн".
  • Карта "Онлайн" - здесь данные будут приходить по API код реализованный имеется. Карта "Оффлайн" - это карта, которая будет строиться на основе Allowed_TO_for_1118.xlsx

Исходники имеются и кода тоже с запросами нужно их подправить,  предоставлю всё.

Работаю, без предоплаты можете реализованную работу показать на вашем хостинге, после проверки что всё так, произвожу оплату и вы передаёте исходники.

Срок реализации 7 дней, тот кто хорошо разбирается в чужом коде несколько часов думаю. Рассматриваю исполнителей с хорошими отзывами, без отзывов не рассматриваю. С меня не только оплата, но и хороший жирный мясистый отзыв!

PHPWordPress
9 лет назад
aspnetmvc
Дамир 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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