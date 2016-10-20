Перенести на Modx сайт, работающий сейчас на html+php + мобильная

Системы управления (CMS)Завершен8 заявок131 просмотр
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Есть работающий сайт, kupe60.ru

Сейчас работает на простой CMS, которая собирает шапку, основную страницу и подвал. Все на обычном html+php.

Требуется перенести сайт на нормальную cms, предпочтение отдаю ModX.

Базы данных сайт не использует.

Что нужно обязательно сделать:

1. По новой сверстать сайт в дивы, сейчас таблички+дивы, в общем бардак.

2. На основе текущих картинок сделать простую мобильную версию, включающую основные разделы сайта, баннер с главной, галерею, страницы с обратной связью (заявки на дизайнера, обратный звонок)

3. Настроить автоматический переход на мобильную версию

4. Обеспечить одинаковую работоспособность и отображение на всех основных мобильных устройствах (как мобильной версии, так и основной).

Сроки не критичны.

PHPHTMLMODX
7 лет назад
Helpery
42 годаРоссия
19 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ccista
Сергей 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 дня назад
7 лет назад
$15
10 дней
Все сделано очень качественно, очень рекомендую Сергея, как верстальщика и специалиста по modx
Работа прошла отлично. Оплата без проблем и в срок. Рекомендую
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