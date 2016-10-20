Перенести на Modx сайт, работающий сейчас на html+php + мобильная

Есть работающий сайт, kupe60.ru

Сейчас работает на простой CMS, которая собирает шапку, основную страницу и подвал. Все на обычном html+php.

Требуется перенести сайт на нормальную cms, предпочтение отдаю ModX.

Базы данных сайт не использует.

Что нужно обязательно сделать:

1. По новой сверстать сайт в дивы, сейчас таблички+дивы, в общем бардак.

2. На основе текущих картинок сделать простую мобильную версию, включающую основные разделы сайта, баннер с главной, галерею, страницы с обратной связью (заявки на дизайнера, обратный звонок)

3. Настроить автоматический переход на мобильную версию

4. Обеспечить одинаковую работоспособность и отображение на всех основных мобильных устройствах (как мобильной версии, так и основной).

Сроки не критичны.