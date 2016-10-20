7 сентября была презентация iPhone 7 Вот мой сайт Macworld.com.ua, его не доделали Примерный бриф прикрепил нужно сделать красивую страницу предзаказа iPhone 7 до 14 сентября. Вот отсюда можно передрать http://icom.ua/iphone-7/ Тем кто не умеет соблюдать сроки не писать. Работы не ...
Перенести на Modx сайт, работающий сейчас на html+php + мобильная
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть работающий сайт, kupe60.ru
Сейчас работает на простой CMS, которая собирает шапку, основную страницу и подвал. Все на обычном html+php.
Требуется перенести сайт на нормальную cms, предпочтение отдаю ModX.
Базы данных сайт не использует.
Что нужно обязательно сделать:
1. По новой сверстать сайт в дивы, сейчас таблички+дивы, в общем бардак.
2. На основе текущих картинок сделать простую мобильную версию, включающую основные разделы сайта, баннер с главной, галерею, страницы с обратной связью (заявки на дизайнера, обратный звонок)
3. Настроить автоматический переход на мобильную версию
4. Обеспечить одинаковую работоспособность и отображение на всех основных мобильных устройствах (как мобильной версии, так и основной).
Сроки не критичны.
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