Перенести сайт на битрикс.

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Закрыт10 заявок140 просмотров

Надо перенести сайт на битрикс. Сейчас там юни стоит цмс.

Сайт: http://prntscr.com/26n9az

Адрес сайта скину в личку.

Всё содержимое (тексты, картинки и т.д.) и урлы необходимо сохранить.

Ваши предложения по цене и срокам?

11 лет назад
m0965536
Татьяна 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров