Перенести сайт на движок вордпресс

сейчас сайт на Фреймворке UI

По всем вопроса пишем в

Оплата - 20 000р (обсуждаемо) (по всем вопросам пишем )

1. техническая часть

1.1 валидная верстка

1.2 код должен соотвестововать последним требованиям поисковых систем

1.3 микроразметка schema.org и Open Graph protocol

1.4 быстрая скорость загрузки сайта

1.5 страница 404 ошибки

1.6 отсутствие дублей страниц

1.7 sitemap.xml

1.8 ЧПУ

1.9 модуль 301 редиректа в админке

1.10 управление индексацией через META NAME="ROBOTS"

1.1 2 пагинация страниц

1.1 3 все символы урлов сайта должны быть в нижнем регистре

1.1 4 перейти на https

2. SEO часть

2.1 возможность вручну прописывать: тайтл, дескрипшен, тег Н1. На всех страницах сайта.

2.2 конструтор тайтлов, дескрипшенов и Н1. Для страниц магазинов, категорий, купонов, статей.

2.3 возможность вывода указаных категорий и магазинов на любой выбраной странице (нужен конструктор и функционалвывода для любой страницы)

2.4 специальные редиректы для внешних ссылок

2.5 модуль импорта купонов по xml ? C возможностю редактировать эти купоны как в пункте 2.1

2.6 Закрыть некоторые сквозные ссылки меню через ява как на сайте promokodi.net или wikimart

2.7 Хлебные крошки