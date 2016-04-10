Разграничить редакторов товара в opencart (ostore 1.5.5.4) Проблема: 1 товар редактирую несколько пользователей. Задача: сделать редактироавние товара только тому, кто его добавлял - и чтобы отображался тоже только ему.
Перенести сайт на движок вордпресс
сейчас сайт на Фреймворке UI
По всем вопроса пишем в
Оплата - 20 000р (обсуждаемо) (по всем вопросам пишем )
1. техническая часть
1.1 валидная верстка
1.2 код должен соотвестововать последним требованиям поисковых систем
1.3 микроразметка schema.org и Open Graph protocol
1.4 быстрая скорость загрузки сайта
1.5 страница 404 ошибки
1.6 отсутствие дублей страниц
1.7 sitemap.xml
1.8 ЧПУ
1.9 модуль 301 редиректа в админке
1.10 управление индексацией через META NAME="ROBOTS"
1.1 2 пагинация страниц
1.1 3 все символы урлов сайта должны быть в нижнем регистре
1.1 4 перейти на https
2. SEO часть
2.1 возможность вручну прописывать: тайтл, дескрипшен, тег Н1. На всех страницах сайта.
2.2 конструтор тайтлов, дескрипшенов и Н1. Для страниц магазинов, категорий, купонов, статей.
2.3 возможность вывода указаных категорий и магазинов на любой выбраной странице (нужен конструктор и функционалвывода для любой страницы)
2.4 специальные редиректы для внешних ссылок
2.5 модуль импорта купонов по xml ? C возможностю редактировать эти купоны как в пункте 2.1
2.6 Закрыть некоторые сквозные ссылки меню через ява как на сайте promokodi.net или wikimart
2.7 Хлебные крошки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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