Перенести сайт на хостинг из полной резервной копии

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок163 просмотра

Добрый день! Необходимо перенести сайт на хостинг beget, аккаунт есть 

Есть архив с полной резервной копией сайта (файлы, база данных) 

Сделать нужно сегодня 

Бюджет 300 р.

8 лет назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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