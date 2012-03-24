Перенести сайт на shop-script

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки122 просмотра
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Нужно перенести функционал и дизайн с одного сайта на другой, при условии что CMS одинаковые shop-script

Сколько это будет стоить?

Вот сайт: ultra-ultra.ru

12 лет назад
kirilov123
Кирил 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад