Перенести сайт на wp

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт23 заявки250 просмотров

Есть сайт amitechточкаspbточкаru - его нужно перенести на wordpress полностью со всем содержимым и функционалом, немного изменить футер.

Интересует стоимость/сроки.

WordPress
11 лет назад
pizant
35 лет
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад

Выбранный исполнитель

serg-sk
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад
$50
1 день
Настоятельно НЕ РЕКОМЕНДУЮ связываться с данным исполнителем, деньги получит и пропадет! Сверстал сайт на тестовом домене, вроде было все ок, но были некоторые недочеты. после оплаты перенес верстку на наш хостинг, после чего всплыло множество косяков и недочетов, которые было не видно на тестовом домене. Перенос контента, как было оговорено в задании, сделанан не был. Сроки все были завалены, за неделю не было никаких шевелений со стороны исполнителя и изменений на сайте тоже, хотя обещал за день все сделать, на данный момент исполнитель на связь не выходит вообще. Косяки так и не были исправлены. Итог: Не обращайтесь, если не хотите получить половину работы, а вторую половину доделывать самостоятельно или платить за нее другим исполнителям. Обращайтесь, если хотите получить: - Отвратительное качество работы - Возмутительное несоблюдение сроков - Не выходящего на связь исполнителя. - Незавершенный проект. p.s. Так же прошу заметить, что исполнитесь подлый лжец. Нагло врет о смене тз, о "матерится на уровне мужика закончившего строительное ПТУ" и "Сама себе создает проблемы и срывает проект". В качестве доказательства прилагаю скрин переписки http://seokleo.ru/wp-content/uploads/2014/09/скайп-амитек-Кобзарь-Сергей-serg-sk-weblancer.jpg , попробуйте найти хоть один мат (!) (больше всего зацепила эта гнусная ложь). Очень противно, что иногда встречаются такие подлые непрофессионалы.

Заявки фрилансеров

serg-sk
Сергей 
32 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
11 лет назад

  • Похожие заказы

  • Натяжка на ModX Shopkeeper

    Натянуть 4 сверстаные страници (главная, каталог, товар и оформление заказа), функционально все стандартно ( покупка, фильтор товаров, доставка по городу или самовывоз, оплата наличными). Магазин авто масел, фильтров... Верстку сбросем исполнителю. С Вас ...

    MODX
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правка шаблона wordpress

    Необходимо увеличить ширину фиксированного шаблона сайта на wordpress. Шаблон из 2х колонок, 1ю колонку уменьшить до 250px по ширине, 2ю увеличить до 280px Доступ к сайту предоставлю исполнителю

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Bitrix + МойСклад +доработка

    $1000

    Приветствую! В первую очередь нужно интегрировать МойСклад (http://wiki.moysklad.ru/wiki/Интеграция_с_интернет-магазинами) с чистым пустым (натянут Аспро-Интернет-магазин) сайтом на битриксе (Бизнес) В базе МойСклад около 1000 наименований товаров, нужные поля заполнены. Необходимо, чтоб ...

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужен программист wordpress

    На сайте вордпресс нужно сделать такой функционал: - регистрация простая (Спрашивается только email и пароль). Так же регистрация через соц. сети должна быть. - зарегистрированный пользователь может добавлять статьи и ставить оценку другим ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Правки на Opencart

    $5

    Здравствуйте. какой-то глюк произошел и не могу заменять слайды. Просьба поменять и показать, как это делается. А так же вместо окошка твиттера на главной странице поставить инстаграм.

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад