Нужно показать все места, откуда могут взломать WordPress или Joomla сайт и каким способом, через какие плагины, темы и т.д. Нужна консультация мастера в этом деле Не обязательно, чтобы CMS имела ...
Перенести сайт на WP
Задача перенести сайт на систему управления WP.
Сайт на самописной системе управления. Ссылку на сайт покажу при общении.
Сделать нужно за 1 день. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $50Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $20
Настроить сайт в друпал, тема Maya zhenskiy-magnetizm.ruСистемы управления (CMS)5 заявокЗакрыт10 лет назад
На период разработки сайт размещён здесь http://kolchis.ru/ В конечном исполнении сайт будет выложен здесь http://cityrentcar.ge/ Тематика – «Аренда автомобиля в Грузии» ЗАДАЧА №1 Модифицировать темплейт Ja Hotel от клуба ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $5
Нужно доработать модуль на выборку материалов (динамически). Так как на сайте много категорий и под категорий, то рационально установить в модуль опцию выборки статей с категории, которую просматривает пользователь. Например. Страна Австрия имеет ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $199
Необходим магазин цифровых товаров. 1) Желательно чтобы был написан на самописной СМ 2) Необходимо чтобы была защита инфы 3) Шифрования базы Если мы договоримся о цене предоставлю ТЗ ...Системы управления (CMS)11 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть PSD макеты. Задача сверстать под JOOMLA. Оставляйте заявки кто готов приступить сейчас. Проект срочный. Макеты по запросу. Бюджет обсуждается.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Есть сайт который выкладывает автоматически свои товары по одному и тому же адресу в формате csv в подготовленном виде для opencart. Нужно сделать модуль или настроит готовый модуль для opencart который будет копировать на сайт ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать сниппеты обработки XML-запросов для вывода товаров с AJAX-сортировкой и вывода карточки товара.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт10 лет назад
- $80
Нужен хороший исполнитель для реализации сайта на Joomla или аналогах. Примерное ТЗ по сайту: 1) Главная с новостями 2) Раздел видео 3) Раздел фото 4) Задать вопрос ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт10 лет назад
MODX Revolution 2.3.3-pl Shopkeeper 2.3.10-pl кто подскажет как организовать мультивалютность в интернет магазине нужно обяснить что и как и где нужно добавить поменять тд тп оплата через приват 24 ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт10 лет назад