Перенести сайт на WP

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок172 просмотра

Задача перенести сайт на систему управления WP.

Сайт на самописной системе управления. Ссылку на сайт покажу при общении.

Сделать нужно за 1 день. Оставляйте заявки, кто готов приступить сейчас.

WordPress
10 лет назад
lomotr
Даниил 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
186 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров