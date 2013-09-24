Перенести сайт с Joomla 1.5.26 на 2.5.14

сайт liberty-belarus.info Все материалы - в стандартных joomla-разделах и категориях. Никаких доп. компонент нет.

Надо просто обновить CMS и перекинуть все материалы. Дизайн не надо - достаточно шаблона по умолчанию в J2.5

Интересуют сроки и стоимость работы.

При успешном сотрудничестве скину еще 4 подобных заказа.