Перенести сайты с одного хостинга на другой

Создать тему под wordpress, предварительный дизайн в прикрепленном файле. Дизайн есть в виде psd-файла. Установка темы на наш wordpress и отладка до полной работоспособности должны быть включены в стоимость.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайты на HostCMS, нужно перенести файлы и базу данных. Стоимость пишите в заявке.
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