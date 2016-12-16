Перенести скрипт калькулятора на modx

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки139 просмотров

Нужно перенести скрипт калькулятора со страницы - http://glav-balkon.ru/calculator/ (движок joomla) - на новый сайт - движок modx evo. Доступы к сайту на glav-balkon.ru есть.

Пишите сроки и стоимость.

JoomlaMODX
8 лет назад
riso
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров