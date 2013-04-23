Перенос, доработка, редизайн и интеграция hostcms

Нужен перенос, доработка, редизайн и интеграция сайта www.globegroup.ru с php на hostcms 6 с сохранением наполнения, названий страниц и метатегов.

Новый шаблон с уникальным дизайном под hostcms 6.0.

RSS импорт.

Платежный модуль payanyway.

Использование навигационной цепочки — «хлебных крошек».

Блок «А знаете ли Вы?» на каждой странице, сортирующий интересные факты по выбранной тематике.

Новости с RSS импортом

Кроме ручной публикации новостей требуется "отложенное" добавление (публикация по времени).

Привязка к праздникам. Есть редактируемый список праздников через модуль администратора

Условие

1) наступление даты

2) дата совпадает с международным праздником

3) В новостях публикуется заданная новость с предложением.

4) На определенной странице дается акция на скидку.

Поскольку работы много, определить возможную стоимость и сроки проблематично. Помогите мне в этом, пожалуйста. Оплата поэтапная.