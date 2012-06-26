Перенос html сайта на MODX

Требуется перенос сайта сделанного в стародавние времена, с голого html на CMS MODX с сохранением всех адресов, верстки и функционала. Общее кол-во страниц - около 300.

Желательный срок выполнения до недели.

Желательный бюджет до 4 000 руб. Если кто то предложит дешевле буду только приветствовать.