Перенос проекта на joomla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен12 заявок237 просмотров

Добрый день

Задача : перенести html сайт на cms joomla

так же допоять виртуемарт к сайту

HTMLJoomla
14 лет назад
tarken
38 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад
$150
2 дня
Дмитрий выполнил работу на 5 из 5 Все поставленные задачи осуществил...Так же ответил на дополнительные вопросы Очень положительный и отзывчивый человек Буду обращаться еще обязательно ! Всем рекомендую
Спасибо большое Владимиру за предоставленную работу, было очень приятно работать над проектом, за что получил хороший гонорар! Всем рекомендую Владимира Сергеевича (tarken) как положительного заказчика! +10

Заявки фрилансеров

afdivi
41 год
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
14 лет назад

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