Перенос сайт на Drupal и доработка cms

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен1 заявка141 просмотр

Необходимо переделать существующий сайт pacificotour.com на движке DRUPAL (сейчас сделан на Joomla) и доработать его в соответствии с ТЗ (файл в приложении)

Срок разработки жесткий — 10 дней на разработку и устранение замечаний. Без предоплаты, уже встречались недобросовестные фрилансеры, оплата по факту (либо поэтапно) + отзыв.

Просьба через 5 дней уже что-то показать.

DrupalJoomla
11 лет назад
janearts
Алиса 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

drupalace
49 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад
$1000
10 дней
Просто замечательный исполнитель! Порядочный и приятный в общении, работу выполнил быстро и хорошо. Большое ему спасибо! Рекомендую
Это самый лучший заказчик из всех, с кем я работал за 3 с половиной года! Были очень хорошие заказчики, но Алиса - однозначно лучшая!

Заявки фрилансеров

drupalace
49 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
11 лет назад

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