Требуется специалист по Opencart для выполнения различного рода задач от настроек до правки движка и его плагинов. Оплата после выполнения определенного кол-ва работ по сайту.
Перенос сайт на Drupal и доработка cms
Необходимо переделать существующий сайт pacificotour.com на движке DRUPAL (сейчас сделан на Joomla) и доработать его в соответствии с ТЗ (файл в приложении)
Срок разработки жесткий — 10 дней на разработку и устранение замечаний. Без предоплаты, уже встречались недобросовестные фрилансеры, оплата по факту (либо поэтапно) + отзыв.
Просьба через 5 дней уже что-то показать.
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