Перенос сайт на Drupal и доработка cms

Необходимо переделать существующий сайт pacificotour.com на движке DRUPAL (сейчас сделан на Joomla) и доработать его в соответствии с ТЗ (файл в приложении)

Срок разработки жесткий — 10 дней на разработку и устранение замечаний. Без предоплаты, уже встречались недобросовестные фрилансеры, оплата по факту (либо поэтапно) + отзыв.

Просьба через 5 дней уже что-то показать.