Перенос сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен11 заявок212 просмотров

Нужно сделать копию и перенести сайт на другой хостинг на другой домен

9 лет назад
guest_14558070312072
9 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад
$7
1 день
Работа сделана быстрее намеченного срока, ВСЕМ рекомендую этого исполнителя! Всегда на связи, что очень важно! Результат превзошел все мои ожидания! Грамотный подход к делу, работа сдана раньше срока, умеренные цены, грамотные консультации, короче одни положительные эмоции в работе!
Работать вместе одно удовольствие: грамотная и понятная постановка задачи, своевременная оплата, всегда на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

Thomas_WL
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
9 лет назад