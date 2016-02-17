Друзья всем привет ! Нужен специалист по 1С битрикс ) Есть макет PSD / задача сделать шаблон с эффектом параллакса PSD макет готовится к верстке! Приложил просто png картинку. Оплата производится по окончанию работ. Всех ...
Перенос сайта (дизайн, CMS, наполнение информацией)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется скопировать сайт hygrometer.ru, при этом доступа к админке и исходным файлам сайта нет.
Соответственно потребуется:
1. Скопировать дизайн, перенести стили, сверстать (скопировать верстку из исходного кода проекта).
2. Создать сайт на каком-нибудь движке, имеющем необходимую функциональность.
3. Наполнить сайт информацией, сохранив структуру ссылок.
Сайт должен выглядеть так же, как и оригинальный. При этом должна быть возможность наполнять его через админку.
Предлагайте, пожалуйста, цены и сроки.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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