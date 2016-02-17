Перенос сайта (дизайн, CMS, наполнение информацией)

Требуется скопировать сайт hygrometer.ru, при этом доступа к админке и исходным файлам сайта нет.

Соответственно потребуется:

1. Скопировать дизайн, перенести стили, сверстать (скопировать верстку из исходного кода проекта).

2. Создать сайт на каком-нибудь движке, имеющем необходимую функциональность.

3. Наполнить сайт информацией, сохранив структуру ссылок.

Сайт должен выглядеть так же, как и оригинальный. При этом должна быть возможность наполнять его через админку.

Предлагайте, пожалуйста, цены и сроки.