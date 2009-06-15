Сверстать сайт и повесить его на joomla дизайн и тз в приложении
Перенос сайта из Zope-Питон на Joomla
Нужно перевести сайт FRIP.RU на Joomla.
Сохранение дизайна и структуры - обязательно.
99% Аналитики в MySql, 90% Библиотеки в MySql.
Все мероприятия реализованы средствами ZOPE.
Бюджет 1000, плюс 50% если будет сделано в течении 2 месяцев.
Оформление по договору.
Просьба специалистов не из России не беспокоиться.
Заявки фрилансеров
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