Перенос сайта из Zope-Питон на Joomla

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок591 просмотр

Нужно перевести сайт FRIP.RU на Joomla.

Сохранение дизайна и структуры - обязательно.

99% Аналитики в MySql, 90% Библиотеки в MySql.

Все мероприятия реализованы средствами ZOPE.

Бюджет 1000, плюс 50% если будет сделано в течении 2 месяцев.

Оформление по договору.

Просьба специалистов не из России не беспокоиться.

JoomlaMySQLPython
16 лет назад
Unkases
Игорь 
54 года
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров