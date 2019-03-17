Перенос сайта-каталога товаров с Drupal на Diafan CMS

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки152 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищется человек, который хорошо знает Drupal, для переноса сайта на Diafan CMS.  Сайт нужно перенести один в один, сохраняя контент,  внутреннюю структуру и т.д. Обязательно сохранить все настройки по SEO (прописать редиректы, сохранить названия, ключевые слова и пр.). 

После переноса при успешном сотрудничестве будет дальнейший заказ на частичную переработку структуры, верстки.

Сейчас жду предложений только по переносу: сразу пишите срок и бюджет. Сайт - http://www.graddi.ru/

Drupal
5 лет назад
gavrilin
Евгений 
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад