Перенос сайта-каталога товаров с Drupal на Diafan CMS

Ищется человек, который хорошо знает Drupal, для переноса сайта на Diafan CMS. Сайт нужно перенести один в один, сохраняя контент, внутреннюю структуру и т.д. Обязательно сохранить все настройки по SEO (прописать редиректы, сохранить названия, ключевые слова и пр.).

После переноса при успешном сотрудничестве будет дальнейший заказ на частичную переработку структуры, верстки.

Сейчас жду предложений только по переносу: сразу пишите срок и бюджет. Сайт - http://www.graddi.ru/